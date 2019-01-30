Son Dakika Haberleri: Trump: "Maduro Muhalefet ile Müzakere Niyetinde"

Trump: "Maduro Muhalefet ile Müzakere Niyetinde"

58 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Maduro ABD'nin yaptırımlarının ardından muhalefet ile müzakere niyetinde" dedi.

Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, "Maduro ABD'nin yaptırımlarının ardından muhalefet ile müzakere niyetinde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Venezuela'daki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin yaptırımları sonrası ülkedeki muhalifler ile müzakere etme niyetinde olduğunu söyleyen Trump, "Maduro ABD'nin yaptırımlarının ve petrol gelirlerini kesmesi ardından muhalefet ile müzakere niyetinde. Guaido Venezuela Yüksek Mahkemesinin hedefinde olmaya başladı. Bugün büyük protestolar bekleniyor. Amerikalılar bir sonraki bildirime kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika
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