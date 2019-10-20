Son Dakika Haberleri: Trump, Mark Esper'in sözlerini aktardı: Ateşkes çok iyi gidiyor
Son Dakika Dünya Trump, Mark Esper'in sözlerini aktardı: Ateşkes çok iyi gidiyor

Trump, Mark Esper'in sözlerini aktardı: Ateşkes çok iyi gidiyor

58 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerinin aktardı.

Trump, Mark Esper'in sözlerini aktardı: Ateşkes çok iyi gidiyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerinin aktardı. Trump'ın paylaşımına göre Esper, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi.

Trump, yaptığı paylaşımda, "Savunma Bakanı Mark Esperanto, 'Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor' ABD askerleri çatışma ve ateşkes bölgelerinde değiller. Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:35 Kaynak: DHA
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