Trump, May'in istifa kararını değerlendirdi
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:53
Başkanı Donald Trump
, "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok çalışkan ve güçlü. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı." dedi.
88 Yaşındaki Kadına Yumruk Atan Tekerlekli Sandalyeli Saldırgan, Kaçarken Bir Anda Ayaklandı
SpaceX 60 İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi
Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı
Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi