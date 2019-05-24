Son Dakika Haberleri: Trump, May'in istifa kararını değerlendirdi

Trump, May'in istifa kararını değerlendirdi

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın.

Trump, May'in istifa kararını değerlendirdi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok çalışkan ve güçlü. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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