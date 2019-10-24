Trump, Mazlum Kobani ile görüştü: "Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanı geldi"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, SDG Komutanı Mazlum Kobani ile olan görüşmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani ile yaptığı görüşmeden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından iki ileti paylaşan Başkan Trump, Kürtlerin onlar için yaptıkları nedeniyle kendilerine müteşekkir olduğunu kaydetti. Trump ayrıca Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanının geldiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:28
ABD Başkanı Donald Trump yine teröristbaşı Mazlum Kobani'ye övgüler dizdi Trump'tan YPG'ye bekçilik teklifi: Kürtlerin petrol bölgelerine yönelme zamanı geldi Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında ikinci devriye! Mesafe 60 kilometreye ulaştı İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor