Son Dakika Haberleri: Trump, Mazlum Kobani ile görüştü: "Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanı geldi"
Son Dakika Dünya Trump, Mazlum Kobani ile görüştü: 'Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanı geldi'

Trump, Mazlum Kobani ile görüştü: "Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanı geldi"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, SDG Komutanı Mazlum Kobani ile olan görüşmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Trump, Mazlum Kobani ile görüştü:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani ile yaptığı görüşmeden memnuniyet duyduğunu açıkladı.


Sosyal medya hesabından iki ileti paylaşan Başkan Trump, Kürtlerin onlar için yaptıkları nedeniyle kendilerine müteşekkir olduğunu kaydetti. Trump ayrıca Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanının geldiğini vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mazlum Kobani, Donald Trump, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:28 
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