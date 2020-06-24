Trump, Meksika-ABD sınırındaki duvara imzasını attı - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, seçim turları kapsamında ABD- Meksika sınırını ziyaret etti. Yaklaşık 321 kilometre uzunluğa ulaşan duvara imzasını atan Trump, " Bu duvar Covid-19'u bile durdurdur" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, seçim turları kapsamında ABD-Meksika sınırını ziyaret etti. Trump, yaklaşık 321 kilometre uzunluğa ulaşan duvara imzasını attı. Trump ziyaret kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu duvar Covid-19'u bile durdurdu, her şeyi durdurdu." diye konuştu. Trump ayrıca, "Sınırımız hiç bu kadar güvenli olmamıştı" şeklinde konuştu.

DUVAR NEDEN ÖRÜLÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, en önemli seçim vaadlerinden olan Meksika duvarı için milyarlarca dolarlık harcama yapıyor. Bahsi geçen duvar için finansman sağlamaya çalışan Trump ile Kongre arasında da anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Kongre, bahsi geçen duvarın inşa edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Trump'ın ABD ile Meksika sınırına duvar örmesi, başta Meksika olmak üzere hem ABD içerisinde hem de ABD dışında da tepkilere neden olmuştu.