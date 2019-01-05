Son Dakika Haberleri: Trump 'Meksika Duvarı'nın İnşasında Kararlı

Trump 'Meksika Duvarı'nın İnşasında Kararlı

21 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump kongre ile yaşadığı Meksika Duvarı krizinin çözülmemesi üzerine sınırda ulusal bir acil durum çağrısı yapmayı düşündüğünü ve böylece duvarın kongre onayı olmadan inşa edileceğini söyledi.

Trump 'Meksika Duvarı'nın İnşasında Kararlı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump kongre ile yaşadığı Meksika Duvarı krizinin çözülmemesi üzerine sınırda ulusal bir acil durum çağrısı yapmayı düşündüğünü ve böylece duvarın kongre onayı olmadan inşa edileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Nancy Pelosi, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve diğer kongre liderleri ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yapılan görüşmelerde duvar için kongre liderleri ile anlaşamayan Trump, hükümetin kısmen kapatılmasının bir yıl boyunca devam edebileceğin belirterek duvarın Kongre'den 5.6 milyar dolarlık fonu almak için pazarlık yapmadan inşa edilmesinin başka bir yolu olduğunu söyledi. Trump bunun olması için ise sınırda ulusal bir acil durum çağrısı yapmayı düşündüğünü ve böylece duvarın kongre onayı olmadan inşa edileceğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal acil durum ilan ettiği takdirde, 5,6 milyar dolarlık duvar inşaatının finansmanını Pentagon'a ayrılan fondan kullanılabileceği belirtildi.

(Hasan Çelik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Donald Trump, Güncel
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