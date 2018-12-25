Son Dakika Haberleri: Trump: "Meksika Sınırında Duvar İnşa Edilmeden, Hükümet Açılmayacak"

Trump: "Meksika Sınırında Duvar İnşa Edilmeden, Hükümet Açılmayacak"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına yapılması planlanan duvar inşaatı için fon talepleri yerine gelene kadar federal hükümetin kapalı kalacağını söyledi.

Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına yapılması planlanan duvar inşaatı için fon talepleri yerine gelene kadar federal hükümetin kapalı kalacağını söyledi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın sınır duvarı için fon talebi siyasi bir çıkmaz oluşturdu. Trump, Washington'da ABD askerleri ile düzenlenen Noel etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümetin ne zaman açılacağı konusunda size bir şey söyleyemem. Size duvar yapılana kadar hükümetin tekrar açılmayacağını söyleyebilirim. Bu, duvar ülkeye sokulan, uyuşturucuların önündeki en büyük engeldir. Eğer o anlayışa sahip değilseniz o zaman kısmen kapanan hükümeti açmayacağız" dedi.

ABD-Meksika sınırına güvenlik duvarı inşa etmek Donald Trump'ın, seçimlerdeki kampanya vaatleri arasında yer alıyordu. Ancak Demokratlar duvara şiddetle karşı çıkıyor.

Temsilciler Meclisi'nde, duvar için ayrılan 5 milyar dolarlık bütçe tasarısı Senato'da kabule edilmemişti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:20 Kaynak: İHA

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Donald Trump, Politika
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