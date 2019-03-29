Son Dakika Haberleri: Trump, Meksika Sınırını Kapatmakla Tehdit Etti

Trump, Meksika Sınırını Kapatmakla Tehdit Etti

50 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı ABD'ye göçmen akışını durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlayarak, sınırı önümüzdeki hafta kapatma tehdidinde bulundu.

Trump, Meksika Sınırını Kapatmakla Tehdit Etti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı ABD'ye göçmen akışını durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlayarak, sınırı önümüzdeki hafta kapatma tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, en önemli seçim vaatlerinden olan Meksika üzerinden göç akışını durdurma politikasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden "Demokrat Parti yüzünden dünyanın en zayıf göç yasalarına sahibiz" diyen Trump, kongrenin bu durumu değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Trump bir diğer mesajında ise, "Meksika göçmenlerin kendi toprakları üzerinden ABD'ye girişini engellemek zorunda. Meksika uzun yıllardır ABD üzerinden servet elde etti. Eğer ABD'ye gelen yasadışı göçü derhal tamamen durdurmazsa, sınırı ya da sınırın büyük bölümünü gelecek hafta kapatacağım" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçtiğimiz günlerde ülkenin Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın inşası için bütçeden 1 milyar dolar kullanılmasına onay vermişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun Otizm ve Epilepsi Hastası 9 Yaşındaki Oğusan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor Erdoğan'dan Arapça Tabelalara Tepki Gösteren İYİ Partili Adaya Sert Sözler: Ahlaksıza Bak, Terbiyesize Bak MHP'li Belediye Başkan Adayı Miting Yapacağı Alanı AK Parti'li Adayın TIR'larla Kapattığını İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 21:16:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, Meksika Sınırını Kapatmakla Tehdit Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]