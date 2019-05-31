Son Dakika Haberleri: Trump: "Meksika yıllardır ABD'den faydalanıyor"
Son Dakika Politika Haber

Trump: "Meksika yıllardır ABD'den faydalanıyor"

52 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yaşadıkları ek vergi ve göçmen krizleriyle ilgili, "Meksika on yıllardır bizden faydalanıyor.

Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yaşadıkları ek vergi ve göçmen krizleriyle ilgili, "Meksika on yıllardır bizden faydalanıyor. Bunun sebebi ise Demokratlar ve kötü göçmen yasalarımız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile son dönemde yaşanan vergi krizi ve zaten uzun süredir devam eden göçmen krizi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. ABD'nin sınır komşusu ile yaşadığı problemlerin kaynağı olarak Demokrat Parti'nin yanlış politikalarını gösteren Trump, "Meksika on yıllardır ABD'den faydalanıyor. Bunun sebebi ise Demokratlar ve bizim kötü göçmen yasalarımız. Meksika yıllardır ABD üzerinden kendisine servet ediniyor. Artık onlar için yapılması gerekeni yapma zamanı geldi" dedi.

"Meksika ülkesini uyuşturucu krallarından ve kartellerden geri almalı"

Ek vergi konusunda ise ABD Başkanı, Meksika'da faaliyet gösteren şirketlerin vergiler sebebi ile ülkelerine geri döneceğini belirterek, "Meksika ülkesini uyuşturucu krallarından ve kartellerden geri almalı. Bu vergiler yasadışı olan uyuşturucunun da durdurulması için" ifadelerini kullandı.

"ABD'ye giren uyuşturucunun yüzde 90'nı Meksika'dan geliyor"

Trump, "ABD'ye giren uyuşturucunun yüzde 90'nı Meksika'dan, güney sınırımızdan geliyor. Geçen sene 80 bin kişi öldü. 1 milyon kişinin ise hayatı mahvoldu. Bu yıllarca böyle sürmüş ama hiçbir şey yapılmamış. Bizim Meksika ile 100 milyar dolar ticari açığımız var. Artık zamanı geldi" dedi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı Son dakika! İçişleri Bakanlığından "Dersim" soruşturması Adalet Partisi de 23 Haziran İstanbul seçimlerinde CHP'yi destekleyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:11:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: "Meksika yıllardır ABD'den faydalanıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]