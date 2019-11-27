Son Dakika Haberleri: Trump: "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceğiz"
Son Dakika Güncel Trump: 'Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceğiz' - Son Dakika

Trump: "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceğiz"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri açıklamasında bulundu.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri açıklamasında bulundu.

Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu.

Trump'ın açıklamasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bu konuda bir görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtti.

Açıklamada, görüşmenin içeriğinin, terör örgütü ilan etme sürecinin yanı sıra, organize suç örgütlerine silah ve para akışına yönelik olacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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