Son Dakika Haberleri: Trump Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek
Son Dakika Dünya Trump Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek - Son Dakika Dünya

Trump Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini uyuşturucu ve insan kaçakçılığındaki rolleri nedeniyle terör grubu ilan edecekleri açıkladı

Trump Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini uyuşturucu ve insan kaçakçılığındaki rolleri nedeniyle terör grubu ilan edecekleri açıkladı.


Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:55 
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