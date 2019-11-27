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Trump Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini uyuşturucu ve insan kaçakçılığındaki rolleri nedeniyle terör grubu ilan edecekleri açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini uyuşturucu ve insan kaçakçılığındaki rolleri nedeniyle terör grubu ilan edecekleri açıkladı.
Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:55
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