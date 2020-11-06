Trump: "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim" - Son Dakika

Trump: "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim"

06.11.2020 23:02
Trump:

ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanını hala netleşmezken, 5 eyalette oy sayım işlemi devam ediyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump seçimlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan halkının tüm oy sayma ve seçimlerin sonucu konusunda tam şeffaflığı hak ettiğine inanıyoruz. Bu artık tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm seçim sürecimizin güvenilirliği ile ilgili" dedi.

Trump, "Amerikan halkının hükümetimize güven duymasını garanti altına almak için bu süreci yasalar doğrultusunda her yönüyle takip edeceğiz. Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip 5 eyalette oy sayım işlemleri devam ederken, Demokratların adayı Joe Biden 264 delegeye, Trump ise 214 delegeye ulaştı. 270 delege sayısına ulaşan aday, ABD'nin 46'ıncı Başkanı olacak. - WASHINGTON

Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump: 'Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim' - Son Dakika


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