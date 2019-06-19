Son Dakika Haberleri: Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu
Son Dakika Güncel Haber

Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek haftadan itibaren başlatılacağını bildirdi.

Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek haftadan itibaren başlatılacağını bildirdi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) ülkeye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca yabancının ayrılma sürecini gelecek hafta başlatacağını belirterek, göçmenlerin geldikleri kadar hızlı şekilde ülkeden çıkarılacağını kaydetti.

Bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade eden ABD Başkanı Trump, Meksika'nın göç yasasını kullanarak iyi bir iş çıkardığını belirtti.
İkinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başlayan Trump, konuşmasında Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenler konusuna sık sık değinerek, "Kanuna uyan vatandaşlar için ülkemizin bir sığınak olması gerektiğine inanıyoruz ancak suçlu yabancılar için değil." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Twitter, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti! 1 milyar dolar değerinde 16,5 ton kokain ele geçirildi! Nereden geldiği tespit edilemedi ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]