Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek haftadan itibaren başlatılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:18
ABD Başkanı Donald Trump
, ABD'ye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek haftadan itibaren başlatılacağını bildirdi.
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