Son Dakika Haberleri: Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek haftadan itibaren başlatılacağını bildirdi.

Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek haftadan itibaren başlatılacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:18 
ABD, donald trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]