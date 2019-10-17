Son Dakika Haberleri: Trump: Milyonlarca hayat kurtulacak
Son Dakika Dünya Trump: Milyonlarca hayat kurtulacak

Trump: Milyonlarca hayat kurtulacak

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı.

Trump: Milyonlarca hayat kurtulacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, " Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Trump mesajında, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:42 Kaynak: DHA
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