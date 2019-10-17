Trump: Milyonlarca hayat kurtulacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:42 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, " Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Trump mesajında, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" ifadelerini kullandı.
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