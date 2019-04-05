Son Dakika Haberleri: Trump: Muazzam bir şeye haftalar kaldı

Trump: Muazzam bir şeye haftalar kaldı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iki ülke için "muazzam bir şeye" haftalar kaldığı öngörüsünde bulundu.

Trump: Muazzam bir şeye haftalar kaldı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iki ülke için "muazzam bir şeye" haftalar kaldığı öngörüsünde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:06 

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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