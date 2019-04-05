Trump: Muazzam bir şeye haftalar kaldı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iki ülke için "muazzam bir şeye" haftalar kaldığı öngörüsünde bulundu.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Çin
ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iki ülke için "muazzam bir şeye" haftalar kaldığı öngörüsünde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:06
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