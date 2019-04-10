Trump: Mueller soruşturması bir darbe girişimiydi
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması hakkında "Bir darbe girişimiydi, Başkan'ı görevden alma girişimiydi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:44
Başkanı Donald Trump
, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya
soruşturması hakkında "Bir darbe girişimiydi, Başkan'ı görevden alma girişimiydi." dedi.
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