Son Dakika Haberleri: Trump: Mueller soruşturması bir darbe girişimiydi

Trump: Mueller soruşturması bir darbe girişimiydi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması hakkında "Bir darbe girişimiydi, Başkan'ı görevden alma girişimiydi.

Trump: Mueller soruşturması bir darbe girişimiydi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması hakkında "Bir darbe girişimiydi, Başkan'ı görevden alma girişimiydi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:44 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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