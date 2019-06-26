Son Dakika Haberleri: Trump, mülteci dramından Demokratları sorumlu tuttu
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Trump, mülteci dramından Demokratları sorumlu tuttu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünde, kendi yönetiminin hiçbir kabahatinin olmadığını ve Demokratların sorumlu olduğunu savundu.

Trump, mülteci dramından Demokratları sorumlu tuttu, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünde, kendi yönetiminin hiçbir kabahatinin olmadığını ve Demokratların sorumlu olduğunu savundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:28 
Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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