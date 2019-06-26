Trump, mülteci dramından Demokratları sorumlu tuttu
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünde, kendi yönetiminin hiçbir kabahatinin olmadığını ve Demokratların sorumlu olduğunu savundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:28
ABD Başkanı Donald Trump
, ABD'ye yasa dışı geçmeye çalışırken Meksika
sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünde, kendi yönetiminin hiçbir kabahatinin olmadığını ve Demokratların sorumlu olduğunu savundu.
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