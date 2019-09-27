Son Dakika Haberleri: Trump mültecilere kapıları kapatmaya devam ediyor: 2020 göçmen kontenjanı 18 bine düşürüldü
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Trump mültecilere kapıları kapatmaya devam ediyor: 2020 göçmen kontenjanı 18 bine düşürüldü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanlığı perşembe günü, 2020 yılında ülkede 18 bin mültecinin yerleşime izin verilmesinin planlandığı duyurdu. Rakam, modern ABD tarihi mülteci programında en düşük seviye olarak dikkat çekti.

Trump mültecilere kapıları kapatmaya devam ediyor: 2020 göçmen kontenjanı 18 bine düşürüldü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, yeni yılda mültecilere ayrılan kontenjanı 18 bine düşürme kararı aldı.


ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, 2020 yılında ülkede 18 bin mültecinin yerleşime izin verilmesinin planlandığı duyuruldu. Rakam, modern ABD tarihi mülteci programında en düşük seviye olarak dikkat çekti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:00 
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