Trump mültecilere kapıları kapatmaya devam ediyor: 2020 göçmen kontenjanı 18 bine düşürüldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, yeni yılda mültecilere ayrılan kontenjanı 18 bine düşürme kararı aldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, 2020 yılında ülkede 18 bin mültecinin yerleşime izin verilmesinin planlandığı duyuruldu. Rakam, modern ABD tarihi mülteci programında en düşük seviye olarak dikkat çekti.