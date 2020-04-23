Trump, Müslümanların Ramazan ayını tebrik etti - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını tebrik etti.



Korona virüs salgını ile zor günler geçiren ABD'de, İslam aleminin kutsal ayı Ramazan için ABD Başkanı Donald Trump, tarafından yazılı açıklama yayınlandı. Trump, "ABD'de ve dünyadaki tüm Müslümanlar için bu kutlu ayın mübarek olması dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı, Ramazan'ın tüm dünyadaki milyonlarca Müslüman için oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme ve inançlarında güçlenmeleri için fırsat olduğunu belirterek, "Bu eylemler, İslam inancının öne çıkardığı barış, nezaket, diğerlerine karşı sevgi ve saygı gibi evrensel değerlerle yakından ilişkilidir. Son aylarda, zor zamanlarda dua etmenin gücünü bir kez daha gördük" dedi.



Trump, "Hem ABD'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir Ramazan diliyorum. Mübarek Ramazan ayının başladığı bugünde, bu kutsal zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun" dedi. - WASHINGTON