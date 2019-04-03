Son Dakika Haberleri: Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini, üye ülkelere yaptığı baskılar sonrası NATO'ya 10 milyarlarca dolar destek sağlandığını savundu.

Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini, üye ülkelere yaptığı baskılar sonrası NATO'ya 10 milyarlarca dolar destek sağlandığını savundu.

Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, göreve geldiğinden beri NATO ile ilişkiler noktasında çok fazla mesafe katedildiğini belirtti.

NATO ülkelerine yönelik daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Trump, ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı, bu konuda kendisinin yaptığı baskılar sonrasında ise üye ülkelerin NATO'ya 10 milyarlarca dolar destek sağladığını ifade etti.

Trump, "Göreve geldiğimden beri bu rakam çok hızlı bir şekilde artıyor, 140 milyar dolar ilave para topladık ve 2020'ye kadar 100 milyar dolar daha toplamak istiyoruz." dedi.

Trump, NATO ülkeleri arasından özellikle Almanya'yı işaret ederek, Angela Merkel'in yeterince sorumluluk almadığını öne sürdü.

Stoltenberg de NATO'ya olan güçlü bağlılığı ve sorunların çözümünde gösterdiği liderlikten dolayı Trump'a teşekkürlerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 02:04:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]