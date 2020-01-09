Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Son Dakika Dünya

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki üslere düzenlediği saldırıların ardından İran'a yeni ve daha ağır yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO'nun genişleyerek Orta Doğu'daki ulusları da ittifaka dahil etmesi gerektiğini söyledi. Trump oluşacak yeni ittifak için 'NATO-ME' ismini önerirken, İran'a ağır yaptırımlar açıkladı.


ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırma gerekçelerinde haklı olduğunu savunan Trump, "O çok daha önce ortadan kaldırılmalıydı. Obama yönetiminin hatalarıyla İran rejimi finansal olarak güç kazandı ve bu paraları terörün finansmanında harcadı. Biz buna bir son verdik" diye konuştu.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:21 
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Son Dakika

ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar
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