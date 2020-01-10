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Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki üslere düzenlediği saldırıların ardından İran'a yeni ve daha ağır yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:51
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