Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Son Dakika Dünya

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki üslere düzenlediği saldırıların ardından İran'a yeni ve daha ağır yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki üslere düzenlediği saldırıların ardından İran'a yeni ve daha ağır yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:51 
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