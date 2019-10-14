Son Dakika Haberleri: Trump: "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?"
Son Dakika Politika Trump: 'NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?'

Trump: "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?"

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?" dedi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında, "Kürtler, bizi dahil etmek için bazılarını serbest bırakıyor olabilir. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var? Asla bitmeyen savaşlar bitecek" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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