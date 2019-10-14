Trump: "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında, "Kürtler, bizi dahil etmek için bazılarını serbest bırakıyor olabilir. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var? Asla bitmeyen savaşlar bitecek" dedi.
(İHA)
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