Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin sorularını yanıtladı Açıklaması

16.10.2020 05:19
Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin iç politikayla ilgili sorularını yanıtlarken Demokrat başkan adayı Joe Biden ile 29 Eylül'de gerçekleştirdiği canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmadığını hatırlamadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin iç politikayla ilgili sorularını yanıtlarken Demokrat başkan adayı Joe Biden ile 29 Eylül'de gerçekleştirdiği canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmadığını hatırlamadığını söyledi.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nden yapılan NBC canlı yayınında izleyicilerin ve sunucu Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.

Sunucu Guthrie ile Trump arasında zaman zaman yaşanan gerginlik programa damga vurdu.

Kovid-19 hastalık sürecini anlatan Trump, "İlk zamanlar biraz ateşim vardı. Sanırım ciğerlerim de enfekte olmuştu. Doktorlar riske atmak istemedi ve hastaneye gittik. Burada bana antikor kokteyli verdiler. Kısa sürede kendimi iyi hissettim." diye konuştu.

"Maske takan kişiler de hastalığa yakalanıyor"

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile 29 Eylül'de yaptığı canlı yayın tartışmasından kısa süre sonra Kovid-19'a yakalanmasıyla akla gelen, "Trump, canlı yayına çıkmadan virüs testi yaptırmadı mı?" sorusunu da yanıtladı.

Doktorlarının kendini düzenli kontrol ettiğini vurgulayan Trump, "O canlı yayından önce test yaptırmış da olabilirim, yaptırmamış da. Şu anda hatırlamıyorum." dedi.

Trump, maske takmadığı için getirilen eleştirilere de "Maske takan kişiler de hastalığa yakalanıyor." yanıtını verdi.

Guthrie'nin "Sürü bağışıklığını bir strateji olarak destekliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Trump, "Çare, sorunun kendisinden daha kötü olmamalı. Bizim izlediğimiz yol doğruydu." yorumunu yaptı.

"Her zaman beyaz ırkçılığı kınadım"

Biden ile 29 Eylül'deki tartışmada beyaz ırkçılığı doğrudan kınamadığı için eleştirilen Trump, "Her zaman beyaz ırkçılığı kınadım, yine kınıyorum. Bunun yanında Antifa'yı da kınıyorum." diye konuştu.

Trump, aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon'u kınayıp kınamayacağının sorulması üzerine de "Ben bu grup hakkında hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

"Barışçıl geçiş süreci istiyorum"

Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda "barışçıl bir geçiş süreci" sağlayıp sağlamayacağına ilişkin Trump, "Adil bir seçim istiyorum. Barışçıl geçiş sürecine gelince kesinlikle bunu da istiyorum ancak buna gerek duyacağımızı sanmıyorum çünkü seçimleri ben kazanacağım." görüşünü paylaştı.

Trump'ın, El Kaide elebaşı Usame Bin Ladin'in ölümüyle ilgili bir paylaşımı retweet etmesine ilişkin, "Ben sadece retweet ettim. Kararı insanlar versin." demesi üzerine Guthrie, "İşte bunu anlamıyorum. Siz başkansınız. Herhangi birinin istediğini retweet edebilecek amcası değilsiniz." tepkisini gösterdi.

Guthrie'nin "Kovid-19 teşvik paketiyle ilgili duruşunuzu sürekli değiştiriyorsunuz?" sözleri üzerine Trump, "Hayatınızda hiç müzakere kelimesini duydunuz mu? Şu anda müzakereler yapıyoruz." diye konuştu.

"Vergi kayıtlarımı yayımlamaktan mutluluk duyarım"

Trump, vergi kayıtlarının basına sızmasıyla ilgili olarak da "New York Times muhabirleri vergi kayıtlarımı ele geçirmişse bu kişiler hapsi boylamalı." dedi.

Ayrıca Trump, "Vergi kayıtlarımı yayımlamaktan mutluluk duyarım." ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Amy Barrett'in, seçim sonuçlarının Yüksek Mahkemeye taşınması durumunda kendisini desteklemesini bekleyip beklemediğine ilişkin ise Trump, "Bu, tamamen Barrett'ın kendi kararı. Bunu ne Barrett ile ne de başka bir Yüksek Mahkeme yargıcıyla görüşmedim." dedi.

Başkanlık tartışması iptal edilince adaylar ayrı kanallarda seçmenlerin sorularını yanıtladı

ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak ikinci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleştirileceği konusuna odaklanmıştı.

Başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD), "2'nci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi, Trump cephesinde kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.

CPD, 9 Ekim'de yazılı açıklamayla, 15 Ekim için planlanan ikinci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine tartışmanın yapılacağı 15 Ekim'de Trump NBC'de, Biden da ABC'de canlı yayınlara katılarak seçmenlerin sorularını yanıtlayacaklarını açıklamıştı.

Son gelişmelerin ardından ABD'de 3'üncü ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.

Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Joe Biden, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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