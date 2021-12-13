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Trump: "Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi" - Son Dakika

Trump: "Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi"

13.12.2021 21:56
Trump: "Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini, bu nedenle de kendisinin ortaya koyduğu sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramadığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini, bu nedenle de kendisinin ortaya koyduğu sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramadığını kaydetti.

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için Trump ile nisanda yaptığı röportajın bir kısmını yayımladı.

Yayımlanan bölüme göre, kendi yönetimi döneminde hazırlanan sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramamasının nedeninin Netanyahu olduğunu öne süren Trump, "Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi." dedi.

Trump, başkanlığa başladıktan kısa süre sonra barışın önündeki engelin Filistin'den ziyade Netanyahu olduğunu fark ettiğini kaydederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında, "Abbas, ilk görüşmemizde çok iyiydi. Neredeyse baba gibiydi, bundan daha kibar olamazdı. Abbas'ın Netanyahu'dan daha çok bir barış anlaşması istediğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Abbas'ın barış istemesine rağmen Netanyahu'nun beklemek istediğini söyleyen Trump, "Benim tüm hayatım anlaşmalarla geçti. Bibi (Netanyahu) ile birkaç dakika telefonda konuştuktan sonra, sözünü kestim ve 'Bibi, sen anlaşmak istemiyorsun değil mi?' dedim. O da kem küm etti. Bibi'nin hiçbir zaman anlaşma istemediğini düşünüyorum." dedi.

Trump Netanyahu'yu sadakatsizlik ile suçlayıp aşağılamıştı

Ravid, 10 Aralık Cuma röportajından başka bir kısmı yayımlamıştı.

Trump yayımlanan bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.

O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump: 'Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi' - Son Dakika


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