Son Dakika Haberleri: Trump, Netanyahu ile "Karşılıklı Savunma Anlaşması"nı görüştü
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Trump, Netanyahu ile "Karşılıklı Savunma Anlaşması"nı görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Trump, Netanyahu ile

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ABD ve İsrail arasında, ülkelerimiz arasındaki muazzam ittifakı daha da güçlendirecek Karşılıklı Savunma Antlaşması ile ilgili mesafe kaydetme olasılığını tartışmak üzere Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm." ifadesini kullandı.

New York'ta eylülün son haftası gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışında Netanyahu ile bir araya geleceğini bildiren Trump, "İsrail seçimlerinden sonra bu Karşılıklı Savunma Anlaşması konusundaki görüşmeleri sürdürmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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