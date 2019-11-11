Son Dakika Haberleri: Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı
Son Dakika Güncel Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı

Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı

6 saat önce

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı.

Trump New York'ta Gaziler Günü törenine katıldı, System.String[]

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı.

Birleşik Savaş Gazileri Konseyi tarafından Manhattan'daki Madison Square Park'ta düzenlenen tören için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Eşi Melania Trump ile törene katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın ardından katılımcılara seslendi.

Trump, törendeki konuşmasında, gazilere teşekkür ederek, "Bu şehir sizin varlığınızla şeref duyuyor. Bu millet size sonsuza kadar borçlu." dedi.

New York'ta düzenlenen Gaziler Günü törenlerine görevde bulunan bir Amerikan Başkanı'nın ilk defa katıldığı kaydedilirken, Trump'ın 1990'lardan bu yana New York Birleşik Savaş Gazileri Konseyini bağışlarla desteklediği belirtildi.

New York'ta doğup büyüyen Trump, geçen hafta şehrin seçilmiş Demokrat yöneticilerinin kendisine yönelik siyasi davranışlarını gerekçe göstererek sürekli ikametgah kaydını Florida'ya aldırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, 19 Eylül Gaziler Günü, Donald Trump, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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