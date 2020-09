Trump New York Valisi Andrew Cuomo hakkında eleştirilerde bulundu - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, New York şehrinin tam bir karmaşa halinde olduğunu ve herkesin şehirden kaçtığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "New York eyaleti tam bir karmaşa. Para yok, yüksek vergi ve suç, herkes kaçıyor. 3 Kasım'da düzelteceğim" dedi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York, Rochester'daki polis şefi ve polislerin çoğu istifa etti. Demokrat Belediye Başkanı ve tabii ki Vali Cuomo'nun ne yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. New York eyaleti tam bir karmaşa. Para yok, yüksek vergi ve suç, herkes kaçıyor. 3 Kasım'da düzeltebiliriz" ifadelerini kullandı.

New York Valisi Andrew Cuomo ise yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı, suçlayarak korona virüs salgını sırasında Trump'ın kente fon sağlamayı kestiğini, Trump'ın kenti öldürmeye çalıştığını belirtti.

PROTESTOLAR SONUCU ROCHESTER POLİS ŞEFİ İSTİFA ETTİ

ABD'nin New York eyaletinin Rochester kentinde Mart ayında siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sonucu kentin polis Şefi La'Ron Singletary görevini bıraktığını ve emekliye ayrıldığını açıkladı.

Rochester şehrinin polis Şefi La'Ron Singletary, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis teşkilatındaki görevini bırakarak emekli olduğunu duyurdu. Polis, tarafından kafasına poşet geçirilerek boğularak öldürülen Daniel Prude'un ölüm haberinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte yoğun bir eleştiri alan kentin polis Şefi La'Ron Singletary'nin geçmiş iş performansı da incelemeye alındı. Birçok sivil toplum örgütü tarafından istifası istenilen Singletary'ın geçtiğimiz ay polis teşkilatında 20. hizmet yılını tamamladığı belirtildi.

DANİEL PRUDE'UN, ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YEDİ POLİS MEMURU AÇIĞA ALINMIŞTI

Öte yandan ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde polisin başına poşet geçirmesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden Prude'un ölümüyle ilgili New York eyalet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 polis memuru açığa alınmıştı.

(Hasan Çelik/İHA)