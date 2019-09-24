Son Dakika Haberleri: Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir
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Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir

36 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.

Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.


BM Genel Kurulu toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Trump, burada yaptığı bir konuşmada, "Yaptığım bir çok şeyden dolayı ben de Nobel barış ödülü alabilirim, eğer bu ödül dürüst bir şekilde dağıtılsaydı, ancak durum böyle değil." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:15 
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