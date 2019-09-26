Son Dakika Haberleri: Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir
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Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir

27 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.

Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:42 
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