Trump: Nobel barış ödülü dürüst bir şekilde dağıtılmıyor, yoksa benim almam gerekir
27 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel barış ödülünün dürüst bir şekilde dağıtılmadığını ileri sürerek, gerçekten yaptığı bir çok şey yüzünden kendisinin de bu ödülü alması gerektiğini iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:42
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