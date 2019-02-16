Trump, Nobel'e aday gösterildi
1 saat önce
Japonya, Kuzey Kore ile müzakerelerdeki rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
Japonya, Kuzey Kore ile müzakerelerdeki rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:25
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