Son Dakika Haberleri: Trump, Nobel'e aday gösterildi

Trump, Nobel'e aday gösterildi

1 saat önce

Japonya, Kuzey Kore ile müzakerelerdeki rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

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Japonya, Kuzey Kore ile müzakerelerdeki rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:25 

Ekonomi
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