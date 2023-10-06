Trump, nükleer denizaltılar hakkında gizli bilgileri Avustralyalı iş insanı ile paylaştı

ABD medyasına göre eski Başkan Trump, görevden ayrıldıktan sonra Florida'daki bir kulüpte Avustralyalı iş insanı Antony Pratt ile ABD nükleer denizaltıları hakkında gizli bilgileri paylaştı. Trump'ın Pratt'e denizaltıların nükleer başlıklarını ve Rus denizaltılarına olan benzerliğini anlattığı iddia ediliyor. Pratt'in bu bilgileri daha sonra çalışanları ve yabancı yetkililerle paylaştığı belirtiliyor.

Buna ek olarak, Trump'ın görevden ayrıldıktan sonra Mar-a-Lago'da gizli belge bulundurmakla ilgili olarak federal savcılar tarafından soruşturulduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeler üzerine Pratt'in savcılar tarafından, önümüzdeki mayıs ayında Florida'da başlayacak olan gizli belge davasında Trump aleyhine ifade vermeye çağrılabileceği belirtiliyor.

Trump hakkında sadece gizli belgeler davası değil, ayrıca federal düzeyde, Georgia'da seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla ve New York'ta bir porno yıldızına sus payı ödemesiyle ilgili üç ayrı iddianame bulunuyor. Ayrıca New York'ta varlıklarının değerini hileli bir şekilde şişirmek suçlamasıyla yargılanıyor.

Trump, hakkındaki tüm suçlamaları "cadı avı" olarak tanımlayarak reddediyor ve önümüzdeki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planlıyor. Bu gelişmeler, Amerikan siyasetindeki gerginliği ve Trump'ın siyasi geleceğini etkileyebilir.