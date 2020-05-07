Trump, o tasarıyı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını veto ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'a yönelik tasarıyı Demokratların seçimleri kazanma stratejisi olduğu gerekçesiyle veto ettiğini duyurdu. Trump, "Bu tasarı, Demokratların Cumhuriyetçileri bölerek 3 Kasım'daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir parçası olarak sunulmuş çok utanç verici bir tasarı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump tasarının bazı gerçeklerin ve kanunların yanlış anlaşılmasına dayandığını belirterek, "Bu tasarının aksine İran'a karşı hiçbir güç kullanımında bulunulmamıştır. 4 ay önce, Kasım Süleymani'nin Irak'ta bulunduğu sırada öldürülmesine ilişkin yerinde çok doğru bir karar verdim. İran da buna Irak'taki üslerimize roketle saldırarak karşılık verdi" dedi.

Trump İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik operasyonun "tamamen hukuki" olduğunu vurgulayarak, "Bu tasarı ABD başkanının ülkesini, müttefiklerini ve ortaklarını koruma kabiliyetine büyük ölçüde zarar verir. Kongre, bu tasarıyı hiç kabul etmemeliydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 13 Şubat'ta ABD Senatosunda, 12 Mart'ta da Temsilciler Meclisinde kabul edilen İran tasarısı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilmişti.

(İHA)