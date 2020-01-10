Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -... - Son Dakika

Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -...

37 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binişi WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binişi WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -...

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Ohio, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi
İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum

Son Dakika Haberleri
03:28 Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -... - Son Dakika
03:19 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
03:17 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
03:12 DHA İSTANBUL -HATALI PARK NEDENİYLE  İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI - Son Dakika
03:06 "Baba Parası" filminin Avrupa turnesindeki ilk galası Berlin'de yapıldı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 04:06:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]