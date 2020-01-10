Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -... - Son Dakika

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Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binişi WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:28 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binişi WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.
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