Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti - Son Dakika
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Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti

21.04.2022 16:08

Eski ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı programın sunucusu Piers Morgan'ın 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili sorularına sinirlenip Morgan'a "aptal" diyerek yayını terk etti.

Halk TV'de yer alan habere, Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin ünlü televizyon programı sunucusu Piers Morgan'ın 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili sorularına sinirlenip Morgan'a "aptal" dedi ve yayını terk etti.

DONALD TRUMP YAYINDA SUNUCUYA "APTAL" DEDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin ünlü televizyon programı sunucusu Piers Morgan'ın 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili sorularına sinirlenip Morgan'a "aptal" dedi ve yayını terk etti. Talk TV'de 25 Nisan'da yayınlanacak 75-dakikalık "Piers Morgan Uncensored" programının tanıtım videosunda Morgan'ın Trump'a 2020 seçimleri ile ilgili sorduğu sorular yer alıyor.

Morgan, eski ABD başkanına seçimlerin "özgür ve adil" yapıldığını söyleyince Trump'ın "Bunu sadece bir aptal düşünür" dediği görüldü. Bunun üzerine Morgan'ın "Benim aptal olduğumu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Trump "Evet" şeklinde yanıt verdi.

YAYINI DA TERK ETTİ

Trump röportaj sırasında Morgan'a "Çok dürüst bir adam olduğumu düşünüyorum, aslında senden çok daha dürüst" dedi. Morgan, 2020 seçimleri için Trump'a usulsüzlük iddialarına güçlü bir kanıt sunamadığını söyleyince Trump "Senin gerçek olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.

"Yılın en ses getiren röportajı" olacağı belirtilen fragmanda, Trump'ın ayrıca yerinden kalktığı ve kameran ekibine "Kamerayı kapatın" dediği görülüyor.

İki yıl önce başkanlık seçimlerini kaybeden Trump'ın üçüncü kez aday olmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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