Trump öncelikli hedefler yerine bilinen biri olduğu için bin Ladin'in oğlunun öldürülmesini istemiş - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump öncelikli hedefler yerine bilinen biri olduğu için bin Ladin'in oğlunun öldürülmesini istemiş - Son Dakika Dünya

Trump öncelikli hedefler yerine bilinen biri olduğu için bin Ladin'in oğlunun öldürülmesini istemiş

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'in kendisine verdiği terör listesinde alt sıralarda olmasına rağmen soyadı bilinen biri olduğu için Üsame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'e öncelik verilmesini istemiş

Trump öncelikli hedefler yerine bilinen biri olduğu için bin Ladin'in oğlunun öldürülmesini istemiş, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, istihbarat servisi CIA'in kendisine verdiği terör listesinde alt sıralarda olmasına rağmen soyadı bilinen biri olduğu için Üsame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'e öncelik verilmesini istemiş.


NBCNews'e konuşan iki yetkili listenin üst sıralarında el Kaide lideri Ayman el Zevahiri ve el Kaide'nin Yemen sorumlusu Kasım el Rimi gibi isimler olmasına rağmen Trump'ın "Bu kişilerin adını daha önce duymadım. Hamza bin Ladin'e ne diyorsunuz?" dediğini aktardı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:49 
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