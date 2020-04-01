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Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek, maske yoksa atkı takın
6 saat önce
Beyaz Saray, sosyal mesafeye uyulması halinde 100-240 bin arası ölüm olacağını tahmin ediyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını ile ilgili verdiği brifingde önümüzdeki iki haftalık sürecin çok zorlu geçeceğini söyleyerek Amerikalılardan sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulundu.
Trump yönetiminin oluşturduğu koronavirüs ekibinin başında bulunan salgın hastalıklar uzmanı Doktor Anthony Fauci ile acil durum koordinatörü Dr. Deborah Birx'ın basınla paylaştıkları projeksiyonlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması halinde ölümlerin 100 ila 240 bin arasında olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:29
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