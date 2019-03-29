Trump: "Opec Daha Fazla Petrol Akışı Sağlamalı"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, OPEC’in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, OPEC’in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini söyledi. Trump, “OPEC’in petrol akışını artırması çok önemli. Dünya piyasaları kırılgan, petrol fiyatları çok yükseliyor” dedi.The post Trump: “OPEC daha fazla petrol akışı sağlamalı” appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD
Başkanı Donald Trump
, OPEC'in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Twitter
yoluyla yaptığı açıklamada, OPEC'in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini söyledi.
Trump, "OPEC'in petrol akışını artırması çok önemli. Dünya piyasaları kırılgan, petrol fiyatları çok yükseliyor" dedi.
The post Trump: "OPEC daha fazla petrol akışı sağlamalı"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:57
Alman İlaç Devi Bayer'e 80 Milyon Dolarlık Kanser Cezası
ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi