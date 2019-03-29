Son Dakika Haberleri: Trump: "Opec Daha Fazla Petrol Akışı Sağlamalı"

Trump: "Opec Daha Fazla Petrol Akışı Sağlamalı"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, OPEC’in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, OPEC’in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini söyledi. Trump, “OPEC’in petrol akışını artırması çok önemli. Dünya piyasaları kırılgan, petrol fiyatları çok yükseliyor” dedi.The post Trump: “OPEC daha fazla petrol akışı sağlamalı” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, OPEC'in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, OPEC'in daha fazla petrol akışı sağlaması gerektiğini söyledi.

Trump, "OPEC'in petrol akışını artırması çok önemli. Dünya piyasaları kırılgan, petrol fiyatları çok yükseliyor" dedi.

The post Trump: "OPEC daha fazla petrol akışı sağlamalı" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:57 

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Donald Trump, Sektörel
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