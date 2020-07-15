Trump, organize suç örgütü MS-13 mensubunun idamını istediklerini açıkladı - Son Dakika

Trump, organize suç örgütü MS-13 mensubunun idamını istediklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, organize suç örgütü Mara Salvatrucha'ya (MS-13) yönelik operasyonda yakalanan kişinin idama çarptırılması için çalışacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, organize suç örgütü Mara Salvatrucha'ya (MS-13) yönelik operasyonda yakalanan kişinin idama çarptırılması için çalışacaklarını açıkladı.

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Trump, Oval Ofis'te aldığı istihbarat brifingi sonrası Adalet Bakanı William Barr ile kameraların karşısına geçerek MS-13'e yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.

Söz konusu suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttüklerini aktaran Trump, New York ve Nevada'da aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 21 örgüt mensubunun yakalandığı bilgisini paylaştı.

Trump, hakkında 2'si genç kız 7 kişiyi öldürmek suçlaması bulunan bir MS-13 üyesinin New York'ta tutuklandığını bildirerek, " Adalet Bakanlığı, bu kişinin idamla yargılanması için çalışacak." dedi.

"Adalet önüne çıkarılana kadar yönetimim rahat uyumayacak"

ABD'nin Meksika sınırında güvenliğin sağlanmasının da bu örgütün alan bulamaması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Trump, şöyle devam etti:

"Çocukları katleden canavarların, idam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hayvanların toplumlarımızı terörize etmesine izin vermeyeceğiz. En son MS-13 üyesi adalet önüne çıkarılana kadar yönetimim rahat uyumayacak."

Kısa adıyla "MS-13" olarak anılan suç örgütü, 1980'li yıllarda ABD'nin Los Angeles şehrinde El Salvadorlu göçmenler tarafından kurulmuştu.

Yıllar içinde ABD sınırlarını aşarak Kanada, Meksika ve Güney Amerika ülkelerine yayılan örgüt, gelirlerini uyuşturucu ticareti ile baskı ve şiddet yoluyla topladığı haraçlardan sağlıyor.

Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, organize suç örgütü MS-13 mensubunun idamını istediklerini açıkladı - Son Dakika
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