Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti - Son Dakika Dünya

Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti

6 saat önce

ABD Başkan Donald Trump, Orta Doğu'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı Beyaz Saray'a davet etti

Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı Beyaz Saray'a davet etti.


Netanyahu ile Kudüs'te görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Başkan Trump, bölgesel meseleler ve kutsal topraklardaki barış olasılığını görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmemi istedi" açıklamasında bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Orta Doğu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Yüzyılın Anlaşması" için İsrail basınından ilginç iddia! 28 Ocak'a dikkat çekildi
FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de görüntülendi Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 06:17:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Orta Doğu'da barışı görüşmek için Netanyahu ve siyasi rakibini Beyaz Saray'a davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]