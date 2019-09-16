Trump: Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ama müttefiklerimize yardım edeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki petrol üretim tesislerinin vurulmasıyla ilgili " Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz" dedi.



Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son yıllarda enerji alanında o kadar iyi işler çıkardık ki bugün net bir enerji İhracatçısıyız ve şu anda dünyada en çok enerji üreten ülke konumundayız. Bu yüzden, Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ve aslında orada çok az tankerimiz var, ancak yine de müttefiklerimize yardım edeceğiz" ifadelerini kullanarak kendi kendini tebrik etti.