Son Dakika Haberleri: Trump: Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ama müttefiklerimize yardım edeceğiz
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Trump: Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ama müttefiklerimize yardım edeceğiz

21 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki petrol üretim tesislerinin vurulmasıyla ilgili "Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz" dedi

Trump: Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ama müttefiklerimize yardım edeceğiz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki petrol üretim tesislerinin vurulmasıyla ilgili " Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz" dedi.


Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son yıllarda enerji alanında o kadar iyi işler çıkardık ki bugün net bir enerji İhracatçısıyız ve şu anda dünyada en çok enerji üreten ülke konumundayız. Bu yüzden, Orta Doğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ve aslında orada çok az tankerimiz var, ancak yine de müttefiklerimize yardım edeceğiz" ifadelerini kullanarak kendi kendini tebrik etti.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Orta Doğu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:45 
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Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz
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