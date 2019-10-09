Trump: "Orta Doğu'ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı"
25 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump: "Orta Doğu'ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump: " Orta Doğu'ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı. ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti ya da kötü şekilde yaralandı" dedi.
(İHA)
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