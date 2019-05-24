Trump: Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum
5 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olmadığını düşündüğünü ancak öneriye açık olduğunu ifade etti.
Trump'ın açıklamasından önce ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki askeri varlığını korumak için ek asker gönderilmesinin değerlendirildiğini duyurmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:23
, Orta Doğu
'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olmadığını düşündüğünü ancak öneriye açık olduğunu ifade etti.
Trump'ın açıklamasından önce ABD
Savunma Bakanlığı, İran
ile yaşanan gerilimden dolayı ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını korumak için ek asker gönderilmesinin değerlendirildiğini duyurmuştu.
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