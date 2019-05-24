Son Dakika Haberleri: Trump: Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum

Trump: Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olmadığını düşündüğünü ancak öneriye açık olduğunu ifade etti. Trump'ın açıklamasından önce ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki askeri varlığını korumak için ek asker gönderilmesinin değerlendirildiğini duyurmuştu.

Trump: Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olduğunu düşünmüyorum, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olmadığını düşündüğünü ancak öneriye açık olduğunu ifade etti.

Trump'ın açıklamasından önce ABD Savunma Bakanlığı, İran ile yaşanan gerilimden dolayı ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını korumak için ek asker gönderilmesinin değerlendirildiğini duyurmuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Donald Trump, Dünya
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