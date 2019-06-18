Trump: Patrick Shanahan adaylıktan vazgeçti
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Patrick Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:28
ABD Başkanı Trump, Patrick Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini açıkladı. Ordu
Sekreteri Mark Esper, yeni ABD Savunma Bakan Vekili olacak.
Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti
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