Son Dakika Haberleri: Trump: Patrick Shanahan adaylıktan vazgeçti
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump: Patrick Shanahan adaylıktan vazgeçti

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Patrick Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini açıkladı.

Trump: Patrick Shanahan adaylıktan vazgeçti, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Patrick Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini açıkladı. Ordu Sekreteri Mark Esper, yeni ABD Savunma Bakan Vekili olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:28 
Ordu, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 21:58:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: Patrick Shanahan adaylıktan vazgeçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]