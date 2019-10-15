Son Dakika Haberleri: Trump: Pence ve Pompeo, Türkiye'ye gidecek
Son Dakika Güncel Trump: Pence ve Pompeo, Türkiye'ye gidecek

Trump: Pence ve Pompeo, Türkiye'ye gidecek

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

Trump: Pence ve Pompeo, Türkiye'ye gidecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye'ye ve diğerlerine karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmek zorundalar. Neler olacağını göreceğiz. Pence ve Pompeo'nun yer aldığı heyet, Türkiye'den ateşkes talep edecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray bahçesindeki açıklamaları


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:43 Kaynak: DHA
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Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor
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