Trump: "Petrol Fiyatları Çok Yükseldi, Opec Ağırdan Almalı"
42 dakika önce
ABD Başkanı Trump yüksek petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC’i işaret ederek kırılganlık uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC eleştirilerini sürdürerek dünyanın fiyat artışıyla başa çıkabilmek için fazla kırılgan olduğunu söyledi. Trump, OPEC’e “sakin olma ve ağırdan alma” çağrısında bulundu. Ham petrol fiyatları OPEC ve grup ile birlikte hareket eden üreticilerin arz kısıntısının […]The post Trump: “Petrol fiyatları çok yükseldi, OPEC ağırdan almalı” appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD
Başkanı Trump
yüksek petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC'i işaret ederek kırılganlık uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump
, petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC eleştirilerini sürdürerek dünyanın fiyat artışıyla başa çıkabilmek için fazla kırılgan olduğunu söyledi.
Trump, OPEC'e "sakin olma ve ağırdan alma" çağrısında bulundu.
Ham petrol fiyatları OPEC ve grup ile birlikte hareket eden üreticilerin arz kısıntısının etkisiyle bu yıl yüzde 25'ten fazla yükseldi.
ABD ile Çin
arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve Washington
'ın Venezüela petrol ihracatına yaptırım uygulamasından kaynaklı endişelerin hafiflemesi de petrol fiyatlarını destekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:40
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