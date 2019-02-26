Son Dakika Haberleri: Trump: "Petrol Fiyatları Çok Yükseldi, Opec Ağırdan Almalı"

Trump: "Petrol Fiyatları Çok Yükseldi, Opec Ağırdan Almalı"

42 dakika önce

ABD Başkanı Trump yüksek petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC’i işaret ederek kırılganlık uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC eleştirilerini sürdürerek dünyanın fiyat artışıyla başa çıkabilmek için fazla kırılgan olduğunu söyledi. Trump, OPEC’e “sakin olma ve ağırdan alma” çağrısında bulundu. Ham petrol fiyatları OPEC ve grup ile birlikte hareket eden üreticilerin arz kısıntısının […]The post Trump: “Petrol fiyatları çok yükseldi, OPEC ağırdan almalı” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Trump:
ABD Başkanı Trump yüksek petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC'i işaret ederek kırılganlık uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC eleştirilerini sürdürerek dünyanın fiyat artışıyla başa çıkabilmek için fazla kırılgan olduğunu söyledi.

Trump, OPEC'e "sakin olma ve ağırdan alma" çağrısında bulundu.

Ham petrol fiyatları OPEC ve grup ile birlikte hareket eden üreticilerin arz kısıntısının etkisiyle bu yıl yüzde 25'ten fazla yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve Washington'ın Venezüela petrol ihracatına yaptırım uygulamasından kaynaklı endişelerin hafiflemesi de petrol fiyatlarını destekliyor.

The post Trump: "Petrol fiyatları çok yükseldi, OPEC ağırdan almalı" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:40 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Opec, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi

ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk, Bebeğini Kucağına Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: "Petrol Fiyatları Çok Yükseldi, Opec Ağırdan Almalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]