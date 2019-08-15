Son Dakika Haberleri: Trump piyasalardaki sert düşüş sonrası FED'i suçladı: Faiz oranlarını çok hızlı yükseltti
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Trump piyasalardaki sert düşüş sonrası FED'i suçladı: Faiz oranlarını çok hızlı yükseltti

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) borsalarının sert düşüş yaşaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump Merkez Bankası'nı (FED) suçladı. Trump, "Bizim sorunumuz Fed ile... Faiz oranlarını çok fazla ve çok hızlı şekilde yükseltti. Şimdi de oranı düşürmekte yavaş davranıyor" diye konuştu

Trump piyasalardaki sert düşüş sonrası FED'i suçladı: Faiz oranlarını çok hızlı yükseltti, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) borsaların sert düşüş yaşaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası'nı (FED) suçladı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve Almanya'dan gelen olumsuz ekonomik verilerin ardından Amerikan borsalarının senenin en kötü grafiğini çizmesi sonrası açıklama yapan Trump, "Bizim sorunumuz FED ile... FED faiz oranlarını çok fazla ve çok hızlı şekilde yükseltti. Şimdi de oranı düşürmekte yavaş davranıyor" diye konuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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