Son Dakika Haberleri: Trump: Powell'ı görevden almakla hiç tehdit etmedim
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Trump: Powell'ı görevden almakla hiç tehdit etmedim

36 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir saman ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almakla tehdit etmediğini söyledi.

Trump: Powell'ı görevden almakla hiç tehdit etmedim, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir saman ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almakla tehdit etmediğini söyledi.
NBC'deki bir programda konuşan Trump, buna karşılık, Powell'ı görevden alma yetkisinin olduğunu da ekledi.
Trump, Fed'in son faiz kararının açıklanması öncesinde Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yinelemiş ve "Her zaman başarılı olamazsınız. Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir. Ancak, her zaman kazanamazsınız. Er ya da geç doğru şeyi yapacak. Ne yapacağını bekleyip görelim" demişti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:28 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Donald Trump, Ekonomi
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